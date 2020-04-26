شكرا لقرائتكم محمد عزيز يكشف موقف حميد أحداد وبوطيب مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عزيز وكيل أعمال اللاعبين المغربين حميد أحداد المعار لصفوف الرجاء البيضاوي وخالد بوطيب مهاجم الفريق أن الحل الودي هو الأقرب لمشكلة اللاعب الثاني خلال الفترة المقبلة.

ويأمل نادي الزمالك في التوصل الى اتفاق مع خالد بوطيب بعد فسخ التعاقد لحل الأزمة ودياً بعد مطالبة اللاعب بحقوقه لدى النادي.

ويواجه الزمالك الرجاء في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن المباراة تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأرسل الزمالك اليوم صور من الشيك الخاص بمستحقات اللاعب للتأكيد على حل الأزمة ودياً والتوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.

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وقال محمد عزيز أن الرجاء البيضاوي يرغب في ضم اللاعب حميد أحداد بشكل كبير.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن نادي الرجاء تحدث معه قبل أزمة فيروس كورونا وعبّر عن رغبته بضم احداد بصورة نهائية لكن الأمور توقفت الآن".

وأوضح وكيل الأعمال: "العلاقة بين الرجاء والزمالك قوية، إذا لم نصل لاتفاق مع نادي الزمالك لمشاركة اللاعب لن يشارك لأن الزمالك صاحب الكلمة النهائية في هذا الملف".

وتابع: "نسبة قيمة الإعارة التي تحق لنادي الدفاع الحسني الجديدة قليلة ولن تسبب أزمة، إذا كان يوجد 20% من قيمة البيع النهائي هنا يكون الحديث".