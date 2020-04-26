شكرا لقرائتكم حسام الزناتي: وضعنا سيناريوهات عودة الدوري وضيق الوقت عائق كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسام الزناتي، مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يتمنى استكمال نشاط بطولة الدوري المصري واستكمالها للنهاية بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة الى التأثير السلبي أيضاً على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.
وأضاف حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر برنامج أون تايم سبورت 2:"وضعنا سيناريو عودة بطولة الدوري المصري على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل خاصة وأنها مليئة بملاعب واستادات قادرة على استضافة مباريات الدوري الممتاز".
وتابع حسام الزناتي ان بطولة الدوري الممتاز بدون توقف تحتاج الى 60 يوماً على الأقل حتى نتمكن من اتمامه لكن ذلك متوقف على مباريات دوري الأبطال والأجندة الدولية التي ستتغير مواعيدها بشكل كبير.
وأشار الزناتي، إلى أن الأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذي يصل الى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات ت وضعها من أجل استكمال الدوري، لكن أنتظر الضوء الأخضر من الدولة لكن هل ستقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض في الثالث.
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