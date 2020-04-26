شكرا لقرائتكم كريم حافظ يُفجر مفجأة كبيرة عن عرض الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم حافظ لاعب مالاتيا سبور التركي أنه أثناء تواجده في فرنسا بفريق لانس من سنة ونص تواصل معه مسؤلي النادي الأهلي لضمه في هذه الفترة ولكني رفضت .

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وأضاف لاعب المنتخب الوطني في تصريحات تصريحات تلفزيونية، أنه رفض فكرة العودة للدوري المصري من جديد وإستمراره في الإحتراف مشيراً إلى أن الأمور المادية لم تكن عائقاً في مفاوضات القلعة الحمراء نهائياً .

وتابع أن حلم الاحتراف وراء رفضه للعودة من جديد للدوري المصري ، مؤكداً أنه لازال هُناك الكثير لأقدمه في أوروبا من أجل التواجد بالمنتخب الوطني .