شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: "الأهلى يمتلك جمهور لا مثل له.. وبشكر الله على انتمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ طه إسماعيل نجم الاهلى السابق، بجمهور القلعة الحمراء، مؤكدًا إنه لا مثيل له فى الكون، وأن هتاف "جمهوره ده حماه" حقيقة وليس مجرد هتاف يتردد فى المدرجات فقط.

أضاف طه إسماعيل، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت، أن جمهور ليفربول يشبه جمهور الأهلي بعض الشيئ، وذلك نظرًا لحديث عدد كبير من المدربين عن رعب ملعب الأنفيلد، إلا أن المارد الأحمر يتميز بتواجد جماهيره خلفه سواء على ملعبه أو خارج ملعبه، ويقدم الفريق نفس الأداء سواء حضر الجماهير أو لم تحضر نظرًا لعلم اللاعبين بوجود الملايين خلف الشاشات لمتابعته.

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موضحَا أن جمهور الأهلي سر غريب، وإن كان التواصل الكبير يعود إلى أن الأهلي تم تأسيسه بدوافع وأيادي وطنية لذا فإن شعبيته اتسعت وتأصلت من خلال البطولات التي تمسك بها جمهوره، ولإيمانه بان ناديه مصدر سعادته الأول، كما أن الجماهير يعشقون ناديهم لدرجة الجنون، مشددًا على أنه قضى 63 عاما مع الأهلي، لذا يشكر المولى على نعمة انتمائه للقلعة الحمراء.

أردف طه إسماعيل أن النادي الأحمر يلتزم باللوائح ولا يتنازل عن حقه، مؤكدا أن ميزة صالح سليم أنه كان صاحب، ولا يتمسك إلا بالحصول على حقوق ناديه فقط ولو شعر بأن ناديه ليس صاحب حق في مسألة ما فلا يتمسك بها، ولكن هي ثوابت يتمسك بها الهلي لأه لو تهاون مرة سيتهاون مرات كثيرة.

قائلاً: "منظومة الأهلي تتماسك لمواجهة أي هجوم على النادي، وحب الفوز الدائم متغلغل في نفوس لاعبي الأهلي منذ الصغر، حيث أن النادى يعطي لاعبيه الثقة في النفس منذ مرحلة الناشئين".