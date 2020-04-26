شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يكشف موقف اتحاد الكرة من عودة الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" في قناة أون تايم سبورت 2 : لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فضل : اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.

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في نفس السياق أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يتمنى استكمال نشاط بطولة الدوري المصري واستكمالها للنهاية بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة الى التأثير السلبي أيضاً على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.

أضاف حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر برنامج أون تايم سبورت 2:"وضعنا سيناريو عودة بطولة الدوري المصري على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل خاصة وأنها مليئة بملاعب واستادات قادرة على استضافة مباريات الدوري الممتاز".

تابع حسام الزناتي ان بطولة الدوري الممتاز بدون توقف تحتاج الى 60 يوماً على الأقل حتى نتمكن من اتمامه لكن ذلك متوقف على مباريات دوري الأبطال والأجندة الدولية التي ستتغير مواعيدها بشكل كبير.

وأشار الزناتي أن الأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذي يصل الى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات ت وضعها من أجل استكمال الدوري، لكن أنتظر الضوء الأخضر من الدولة لكن هل ستقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض في الثالث.