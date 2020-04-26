شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكي: كنت متساوى مع رونالدو.. ومصطفى محمد قادر على عودة إنجازات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته في الدوري الانجليزي مع فريق ويجان.

وقال عمرو زكي عبر قناة الزمالك:" مع نهاية الدور الأول للموسم الذي لعبت خلاله لويجان كنت هدافاً للدوري الانجليزي بالتساوي مع النجم كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد وقتها".

وأكد عمرو زكي أن المنتخب الوطنى كان في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018، معلقاً :" كنا في حاجة في روسيا للاعب بقيمة وحماس مصطفى محمد".

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وشدد عمرو زكي على موهبة مصطفى محمد وقدرته على تحقيق انجازات للكرة المصرية مستقبلاً، مضيفاً أن حسام حسن هداف الكرة المصرية السابق هو مثله الأعلى، معلقاً حسام هو مثلي الأعلى وأعتقد أنه كذلك بالنسبة لجميع مهاجمي مصر".

وأتم حديثه مؤكداً أنه تشرف باللعب بجوار حسام حسن خلال منافسات أمم أفريقيا 2006 بقميص منتخب مصر، كاشفاً أن حسن شحاتة هو بمثابة الأب الروحي للجيل الذهبي للفراعنة.