اتحاد الكرة : سيناريوهات عودة الدوري جاهزة والموعد المبدئي منتصف يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يتمنى استكمال نشاط بطولة الدوري المصري واستكمالها للنهاية بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة الى التأثير السلبي أيضاً على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.
تابع حسام الزناتي أن بطولة الدوري الممتاز بدون توقف تحتاج الى 60 يوماً على الأقل حتى نتمكن من اتمامه لكن ذلك متوقف على مباريات دوري الأبطال والأجندة الدولية التي ستتغير مواعيدها بشكل كبير قائلا أن الموعد المبدئى وفقا لحسابات الأرقام هو منتصف يوليو المقبل.
وأشار الزناتي إلى أن الأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذي يصل الى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات تم وضعها من أجل استكمال الدوري، لكن ننتظر الضوء الأخضر من الدولة، و لكن هل ستقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض مباراة في الثالث.
من ناحية اخري أكد الإعلامي إبراهيم فايق ان إدارة نادي الزمالك أرسلت اليوم صورة من الشيك الخاص بمستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق له، كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في قضية فسخ التعاقد بين بو طيب والزمالك.
وقال إبراهيم فايق في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : الزمالك اتعلم من غلطة النقاز وارسل صورة من الشيك الخاص بمستحقات خالد بو طيب له ، ليكون اثبات علي ان اللاعب حصل علي مستحقاته كاملة.
من ناحية اخري رفض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.
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