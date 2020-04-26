شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : سيناريوهات عودة الدوري جاهزة والموعد المبدئي منتصف يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يتمنى استكمال نشاط بطولة الدوري المصري واستكمالها للنهاية بالرغم من تأثيرها السلبي على انطلاق البطولة المقبلة بالإضافة الى التأثير السلبي أيضاً على نظام الصعود والهبوط في الأقسام الأدنى.

أضاف حسام الزناتي خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر برنامج أون تايم سبورت 2:"وضعنا سيناريو عودة بطولة الدوري المصري على أن تستضيف محافظة القاهرة مباريات البطولة بالكامل خاصة وأنها مليئة بملاعب واستادات قادرة على استضافة مباريات الدوري الممتاز".

تابع حسام الزناتي أن بطولة الدوري الممتاز بدون توقف تحتاج الى 60 يوماً على الأقل حتى نتمكن من اتمامه لكن ذلك متوقف على مباريات دوري الأبطال والأجندة الدولية التي ستتغير مواعيدها بشكل كبير قائلا أن الموعد المبدئى وفقا لحسابات الأرقام هو منتصف يوليو المقبل.

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وأشار الزناتي إلى أن الأمور صعبة للغاية بسبب ضيق الوقت وعدد المباريات الكبير الذي يصل الى 149 مباراة وأن عدة سيناريوهات تم وضعها من أجل استكمال الدوري، لكن ننتظر الضوء الأخضر من الدولة، و لكن هل ستقبل الأندية اللعب بعد يومين راحة فقط وخوض مباراة في الثالث.