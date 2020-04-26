شكرا لقرائتكم خبر عن سكوب: رمضان وقلة الخبرة سبب عدم صعود منتخب الشباب لنصف نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني السابق لمنتخب الشباب عن تجربته في تدريب الفراعنة الصغار قبل المشاركة في كأس العالم 2009 والتي استضافتها مصر، موضحًا: "كانت تجربتي مع منتخب الشباب رائعة جدا، بعدها كأس العالم في كندا عندما كنت أدرب منتخب التشيك وحققنا ميدالية، اتيحت لي الفرصة لتدريب منتخب مصر، وكان فريق رائع وكنت سعيد بتدريب هذا الفريق ومعي طاقم فني مثل فكري صالح ومحمد سيف وكنت أتمنى تحقيق نتائج طيبة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لماذا لم نتأهل إلى الدور قبل النهائي بطولة كأس العالم للشباب عام 2009؟ توقعت تحقيق نتائج رائعة ولكن ربما مرورنا بشهر رمضان قد أوقفنا بعض الشئ عن استمرار الأداء بهذا المستوى، كما كانت هناك مشكلة بسيطة أننا لعبنا كأس العالم في مصر، وهناك الكثيرين من المشجعين مهتمين بالفريق ولكن اللاعبين كان ينقصهم الخبرة الكبيرة، وكانت المباريات ما بين صعود وهبوط ونلعب تحت ضغوط كبيرة بسبب إقامة المنافسات في مصر".

أردف: "كان من الممكن الصعود إلى الأدوار التالية وواجهنا باراجواي ولم يكن الأداء طيبا، ثم واجهنا ايطاليا ولعبنا بشكل طيب وحققنا الفوز، ولكن بعد ذلك لعبنا أمام كوستاريكا والكل كان يعتقد أن مستواها ضعيف ونتيجة المباراة قد تنقلنا إلى مراحل أخرى،

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أضاف أن ربيع ياسين مدرب جيد وأحترمه كثيرا ولكن بالنسبة لي كانت لدي مشكلة وحيدة، حيث أن ياسين كانت لديه مشكلة في التواصل لا يتحدث اللغة الانجليزية جيدا، وكنت أرغب في مترجم بالجهاز للتواصل بيننا لأننا كنا نلتقي بشكل يومي مع المعاونين، ولو كان يتحدث لغة انجليزية جيدة لما طلبت تغييره.

واصل: لو أتيح لي الفرصة للعمل في أي مكان سأدرس العرض، ولكني أحب مصر جدًا وأرتبط فيها ببعض الصداقات ولازلت أتواصل مع البعض منهم ولدي ذكريات جيدة مع مصر وبعض الدول العربية، وهذا يمثل ميزة إضافية لأنني تعرفت على أسلوب حياتهم، واذا تلقيت عرض فأنا على استعداد ومن الممكن أن أوقع العقد بعد وقت قصير، مشيدًا باللاعبين حسام عرفات ومصطفى عفروتو ومحمد صلاح.