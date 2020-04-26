شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم.. على معلول ردًا على اللعب للزمالك: الثعبان أهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدالسبت الموافق 25/ 4/ 2020 العديد من التصريحات لنجوم الكرة، وجاء أبرزها تصريح الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلي.

أكد على معلول، إنه يرتبط بعلاقة قوية مع القلعة الحمراء وجماهير النادى، لافتًا إلى إنه لا يفكر فى الرحيل، أضاف إنه لن يوافق على التوقيع للزمالك، نظرًا لعلاقته الوطيدة بالأهلى وجماهيره، قائلاً: "الثعبان أهون"، وذلك نظرًا لخوف معلول الشديد من الثعابين والحيوانات بشكل عام.

تابع ظهير أيسر الأهلي حديثه، فى برنامج رامز جلال، مؤكدًا إنه على علاقة قوية مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، لافتًا إلى إنه لم يتحدث مع حمدى النقاز بعد هروبه من قلعة ميت عقبة وإنه لا يعلم السبب وراء رحيله بهذا الشكل، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالمسائل الشخصية ولا دخل له فيها.

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وأشاد الدولى التونسى، موهبة صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر، حيث أطلق عليه لقب "المعلم" نظرًا لتمتعه بموهبة عالية وامكانيات كبيرة فى مركز صناعة اللعب.

في وقت سابق، أشاد على معلول بجمهور الأحمر، مؤكدًا أنه ليس له مثيل على مستوى العالم، خاصة أن الجمهور يساند الكيان فقط ولا يدعم الأشخاص، وعن شارة قيادة الأهلي، قال على معلول، "القيادة غير مرتبطة بارتداء الشارة، والشخصية هى الأساس، وأغلب نجوم الأهلي يتمتعون بالشخصية القيادة ويظهر ذلك داخل المستطيل الأخضر".

ورفض النادي الأهلي فكرة مناقشة العروض التي بدأت تأتي للدولي التونسي على معلول من بعض الأندية الخليجية على سبيل "جس النبض" خلال الفترة الماضية حيث أبدى بعض وكلاء اللاعبين رغبة عدة أندية خليجية في ضم الظهير الدولي التونسي الصيف المقبل وبعد الخروج من "محنة" كورونا التي اجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

ورغم أن وكلاء اللاعبين وبعض الأندية الخليجية أبدت رغبتها في تقديم عرض مالي جيد للأهلي إلا أن الإدارة الأهلاوية رفضت مناقشة الفكرة من الأساس لأن معلول من أهم ركائز الفريق بل يُعد أهم لاعبي القلعة الحمراء في الفترة الحالية ومعه الحارس محمد الشناوي لذا فأن التفكير في بيعه مهما كانت الإغراءات أمر مرفوض تماماً من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وإدارة النادي التي أتفقت مع المدير الفني بشأن ضرورة الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين في الموسم المقبل من أجل المنافسة على البطولات.