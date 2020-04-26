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لعب النجم الإيطالي “أليساندرو دل بييرو” مواليد 9 نوفمبر 1974، والملقب بال”بينتوريكيو” نسبة إلى الرسام الإيطالي بينتوريكيو، بين صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي فى الفترة من 1993 الى 2012، ويعد ثاني أكبر هداف في تاريخ إيطاليا برصيد 342 هدفا بعد سيلفيو بيولا، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع أهداف أليساندرو دل بييرو مع نادي يوفنتوس الإيطالي.
وصلت عدد مشاركات دل بييرو مع نادي يوفنتوس فى الدوري الايطالي الى 500 مباراة، سجل خلالها 205 هدفاً، واستطاع ان يفوز مع الفريق بالدوري 8 مرات، وفاز بلقب هداف السيري آ موسم 2007-08 برصيد 26 هدف.
وسجل دل بييرو 23 هدفاً مع يوفنتوس بكأس ايطاليا فى 51 مباراة، وفاز مع الفريق باللقب 4 مرات، وحصل على لقب الهداف عام 2005 برصيد5 أهداف.
وسجل دل بييرو 51 هدفاً مع يوفنتوس بمختلف المسابقات الأوروبية والقارية، فى 127 مباراة، واستطاع ان يتُوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا موسم 1995-96، وكأس السوبر الأوروبي عام 1995.
يذكر ان دل بييرو قد لعب لنادي يوفنتوس طوال 19 عاما ومنها 11 عاماً كان قائداً للفريق، وحمل الرقم القياسي كهداف للفريق برصيد 289 هدفاً وعدد مشاركاته التي وصلت الى 705 مباراة.
فيديو جميع أهداف أليساندرو دل بييرو مع نادي يوفنتوس الإيطالي (1)
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فيديو أجمل أهداف أليساندرو دل بييرو مع نادي يوفنتوس الإيطالي
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