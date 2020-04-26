شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الحسني المغربي يطالب الأهلي والزمالك بنسبته في إعارة «أحداد» و«أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ناديا الأهلي والزمالك بنسبته في إعارة كل من حميد أحداد إلى نادي الرجاء المغربي، ووليد أزارو إلى نادي الاتفاق السعودي.

وانتقل حميد أحداد من الزمالك إلى نادي الرجاء المغربي على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي، فيما تمت إعارة وليد أزارو من الأهلي إلى نادي الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واستعرض الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه «جمهور التالتة» المذاع عبر فضائية «أون تايم سبورت»، صورة من عقد النادي المغربي مع الزمالك وبه بند ينص على حصول الدفاع الحسني قيمة 20% من قيمة إعارة حميد أحداد من الزمالك لأي نادي آخر.

كما استعرض فايق، صورة من عقد الدفاع الحسني مع الأهلي وبه نفس البند الذي ينص على حصول الفريق المغربي على نسبة 20% من قيمة إعارة أزارو.