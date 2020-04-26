شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمام مئات الآلاف.. ليفربول يضيع لقب الدوري "الإلكتروني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 أضاع ليفربول الإنجليزي، فرصة تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بلعبة الفيديو، بعد خسارة دراماتيكية في نهائي البطولة الافتراضية للبريميرليغ، السبت.

واستطاع المدافع ترينت أليكساندر أرنولد، ممثل ليفربول في لعبة الفيديو، قيادة فريقه للمباراة النهائية، لكنه مني بخسارة دراماتيكية أمام البرتغالي ديوغو جوتا، ممثل وولفرهامبتون.

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