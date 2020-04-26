ليفربول يسرع لإنهاء صفقة نجم لايبزيج قبل تدخل برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

يسابق نادي ليفربول الإنجليزي الزمن، لإنهاء صفقة تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني، وذلك بعد التقارير التي تشير إلى اهتمام نادي برشلونة الاسباني بالتعاقد مع النجم الشاب.



وأكدت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية، أن هناك مفاوضات متقدمة بين ليفربول ومهاجم المانشافت، وأن الريدز يسعي لضم اللاعب قبل تحرك برشلونة والتقدم بعرض من أجل الظفر بخدماته.

ودخل فيرنر اهتمام النادي الكتالوني، كخيار بديل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في ظل تمسك النيراتزوري بالحصول على 111 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات نجمه الأرجنتيني. والجدير بالذكر أن فيرنر يمتلك شرط جزائى مع فريقه الألماني تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ونجح في تسجيل 27 هدفا هذا الموسم بجميع المسابقات، وذلك خلال 36 مباراة شارك بها.