شكرا لقرائتكم مؤيد العجان يكشف سبب رحيله عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد السوري مؤيد العجان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا أن سبب رحيله عن القلعة البيضاء هو الإصابة الكبيرة التي تعرض لها الركبة بالربط الصليبي.
وقال مؤيد العجان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "رحلت عن الزمالك بسبب الاصابة وتوجهت للعراق بعدها للعب هناك".
وأضاف اللاعب السوري، أنه يتمنى العودة الى الدوري المصري من جديد في الموسم المقبل.
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