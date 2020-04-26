شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل صورة شيك خالد بوطيب للمهاجم المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي إبراهيم فايق ، أن إدارة نادي الزمالك أرسلت اليوم صورة من الشيك الخاص بمستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق له، كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في قضية فسخ التعاقد بين بو طيب والزمالك.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : الزمالك اتعلم من غلطة النقاز وارسل صورة من الشيك الخاص بمستحقات خالد بو طيب له ، ليكون اثبات علي ان اللاعب حصل علي مستحقاته كاملة.

من ناحية اخري رفض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.

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وكشف مصدر مقرب من اللاعب انه يرفض الانتقال لاي نادي مصري في حالة رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندري، او الاحتراف خارج مصر.

من ناحية اخري يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة تنفيذ لاعبي الفريق للبرنامج التدريبي المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين اكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

ويحضر الجهاز المعاون تقرير يوميا لكارتيرون عن تدريبات اللاعبين في رمضان مرفقا به بعض الفيديوهات التي يرسلها اللاعبون للجهاز الفني اثناء خوض التدريباتن ويقوم كارتيرون بمناقشة التقرير مع جهازه المعاون بشكل مستمر.