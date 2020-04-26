شكرا لقرائتكم عمرو زكي: لوكوموتيف موسكو كان يريد انتقالي للأهلي مقابل أبوتريكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لوموكوتيف موسكو الروسي، كان يريد انتقالي للأهلي في صفقة تبادلية.

وأوضح زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاسة قناة الزمالك:" النادي الروسي أراد أن انتقل للأهلي على ان يحصل على خدمات الثنائي محمد أبوتريكة ومحمد عبدالله".

وتابع:" لم أرفض في بداية الأمر ولكن عندما وجدت الأمر يتجه إلى التفاوض الرسمي أبلغتهم برغبتي في اللعب للزمالك فقط في مصر".