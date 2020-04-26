شكرا لقرائتكم الزمالك يحذر لاعبيه من العروض الوهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت قناة الزمالك أن إدارة النادي أبلغت اللاعبين بعدم الاستماع إلى الاتصالات التي تأتي من خلال وكلاء اللاعبين بغرض تشتيت اللاعب فقط عن الإلتزامات الخاصة بالفريق.

ووجه نادي الزمالك تحذيرا إلى لاعبيه من عدم الاستماع إلى العروض الوهمية التي تأتي من خلال الاتصالات غير الرسمية، وأكد أن الخيار الوحيد أن تصل للإدارة عروض رسمية، كما وضع 3 شروط لرحيل أي لاعب.

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وأوضحت إدارة النادي للاعبين أن استقبال النادي عروض مباشرة من الأندية هو الخيار الوحيد لاعتبار أن هناك ناد لديه رغبة في التعاقد مع أحد اللاعبين.

وأكدت إدارة الزمالك على وجود 3 معايير سيتم العمل بها في حالة وصول عرض رسمي؛ أن يوافق الجهاز الفني على العرض، أن يكون العرض مناسب ماليًا بالنسبة للنادي، وأن يتوفر البديل المناسب.