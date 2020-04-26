شكرا لقرائتكم عمرو زكي يروي أسباب فشل تجربته مع لوكوموتيف موسكو الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أسباب عدم توفيقه في تجربته مع لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2006.

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وقال زكي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" فوجئت أن العقد المبرم مع الفريق الروسي يمتد لخمسة مواسم وبشرط جزائي يبلغ 10 ملايين يورو بعدما سافرت إلى روسيا".

وواصل حديثه:" الأجواء في رسويا كانت صعبة للغاية على أي لاعب عاش في أفريقيا والوطن العربي، من طقس إلى عدة أمور أخرى".