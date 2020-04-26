شكرا لقرائتكم عمرو زكي: حسن مجاهد أفضل مدير فني يتعامل مع اللاعبين نفسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر، بما قدمه الراحل حسن مجاهد، خلال تدريبه لفريق نادي المنصورة. وقال زكي خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي مع طارق يحي:" مجاهد أفضل مدير فني يتعامل مع اللاعبين نفسياً بشكل رائع". وأتم حديثه:" لا أنكر فضله عليّ وعلى فريق المنصورة الذي كان فريق مخيف على ملعبه أمام الكبار".

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