شكرا لقرائتكم العجان: طارق حامد أفضل لاعب في الزمالك وبن شرقي وساسي ومصطفى يلاحقونه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السوري مؤيد العجان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا أن طارق حامد نجم خط وسط القلعة البيضاء أفضل لاعب بالفريق خلال الموسم الحالي. وقال مؤيد العجان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "طارق حامد الأفضل ويلاحقه أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومصطفى محمد في صراع الأفضل". أضاف اللاعب السوري الشهير: " كل لاعبي الزمالك أخوتي وأتواصل معهم بشكل مستمر وخصوصا طارق حامد ومحمود جنش والونش وغيرهم من اللاعبين".

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