شكرا لقرائتكم عمرو زكي: مرتضى منصور يوفر جميع احتياجات منظومة الكرة في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الجهود التي يقدمها مرتضى منصور خلال رئاسته للنادي الأبيض.

وأضاف زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى منصور يوفر جميع احتياجات المنظومة الكروية في النادي من الألف للياء ويترك للاعبين الابداع داخل المستطيل الأخضر".

وأنهى زكي:" لاعبو الزمالك ليس لديهم أي حجج أو اعذار لتحقيق النجاح بعد أن قامت الادارة في توفير كافة احتياجاتهم".