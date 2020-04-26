شكرا لقرائتكم مؤيد العجان: نيبوشا اقتنع بي في الزمالك وإيهاب جلال استبعدني من حساباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد السوري مؤيد العجان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا، أن المدير الفني الأسبق نيبوشا كان مقتنعا بإمكاناته عندما كانا الثنائي ضمن صفوف القلعة البيضاء.
وقال مؤيد العجان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "موقف نيبوشا عكس ايهاب جلال الذي استبعدني من المباريات نهائيا لعدم قناعته بي نهائياً".
أضاف اللاعب السوري الشهير: " لا أعرف سبب استبعادي من حسابات إيهاب جلال لكن ف النهاية كل المدربين لهم الاحترام وفقا لرؤيته الفنية وحاجته للاعبين".
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