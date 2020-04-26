شكرا لقرائتكم عمرو زكي: محمد زيدان ساندني كأخ في أزمتي الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الشكر لمحمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق وزميله بالملاعب على مساندته له عقب التعرض لحادث سيارة.
وأضاف زكي خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ما قام به زيدان لن يستطع أن يقوم به أخين وأشكره على كل ما قدمه لي بعد تعرضي للحادث".
ويتوقف النشاط الكروى فى الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليون شخص حول العالم.
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