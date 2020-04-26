شكرا لقرائتكم ضياء السيد عن خسارة الأهلي لقب الدوري بأوامر عليا: كلام غير منطقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن خسارة الأهلي للقب الدوري موسم 2002 / 2003 ليست لأوامر عليا كما ادعى الهولندي جون بونفرير المدير الفني الأسبق للمارد الأحمر، متسائلا: من الذي أجبر المدرب الهولندي عالى البقاء 17 عام من اجل الحديث في هذا الامر وكان من الأفضل أن يتحدث عن ذلك فور رحيله.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورت: مبرر غريب من بونفرير، وهو كلام غير منطقي ونحن في زمن كورونا وأي أحد يتحدث وفقا لما يروق له، مشيرا إلى أنه كان مدربا قويا في الجانب البدني وحقق نتائج قوية هذا الموسم ولكنه خس مباراتين فقط من الزمالك وانبي.

استغرب ضياء السيد من إطلاق هذا الكلام في الوقت الحالي رغم مرور وقت طويل وهو كلام غريب، وإدارة الأهلي تعاملت معه باحترافية، مشددا على أن الفريق حقق موسما قويا وشهد تألقق لاعبين كثيرين مثل حسام غالي ومحمد جودة.