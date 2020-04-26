شكرا لقرائتكم عمرو زكي: مررت بظروف قاسية بسبب الحادث وعُدت للحياة منذ 40 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمرو زكي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه مر بظروف قاسية للغاية بعد تعرضه لحادث سيارة أليم في أغسطس من العام الماضي.
وقال زكي في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" عُدت للحياة منذ 40 يوماً فقط، وعلى مدار 6 شهور ماضية أتنقل بين المستشفيات".
وتابع:"الحادث تسبب في قطع بالرأس استوجب 55 غرزة و3 شروح بالأضلاع وشرخ بالظهر والحوض"
وروى البلدوزر تفاصيل الحادث:" كنت عائداً من الساحل الشمالي واصطدمت سيارتي بحافلة سياحة وبعدها دخلت في غيبوية".
وأنهى تصريحاته مؤجهاً شكره لجميع من ساندوا في أزمته الصحية عقب الحادث.
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