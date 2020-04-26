شكرا لقرائتكم تعرف على المواعيد الجديدة لـ"كورسات لايف" المدربين باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الادارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، الجدول الجديد لـ"كورسات لايف" المدربين والإداريين التى ستقام فى الأسبوع الجارى.

وتنطلق غدا الأحد حيث يلقى المحاضر الدولى محمود موافى محاضرة ON LINE على المدربين والاداريين بعنوان "مفاهيم الطاقة وكيفية استخدامها فى كرة القدم"، فى العاشرة مساء، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.

وتقام المحاضرة الثانية يوم الثلاثاء بعنوان مهام الادارى الخاص، ويلقى المحاضرة الدكتور عماد البنانى، والمحاضرة الثالثة يوم الخميس المقبل بعنوان "الواقعية فى تدريب الحراس" ويلقيها ابراهيم رياض مدرب حراس منتخب مصر السابق.

الجدول

وتنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، سلسلة من المحاضرات و( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.

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فى شأن مختلف، أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد.

وحدد اتحاد الكرة فى خطاباته للأندية 3 شروط لحصول اللاعبين على درجات الحافز الرياضى ، وهى

1- أن يكون اللاعب فى مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية.

2- أن يكون اللاعب مشارك مشاركة فعلية فى المباريات بنسبة 25 % من إجمالى عدد مباريات البطولة.

3- أن يكون اللاعب مقيدا بسجلات اتحاد الكرة لمدة موسمين على الاقل