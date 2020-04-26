شكرا لقرائتكم مؤيد العجان: مفاوضات الإسماعيلي لم تنجح والدراويش بوابة عودتي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد السوري مؤيد العجان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا أن إدارة النادي الإسماعيلي سعت الى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الا ان الأمور لم يكتب لها النجاح.
وقال مؤيد العجان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "بالفعل كانت هانك مفاوضات وكنت أتمنى للعودة الى الدوري المصري الممتاز حتى أستطيع تحقيق حلم العودة من جديد للزمالك الذي أرى أن تواجدي في الدوري المحلي الفرصة الحقيقية لاثبات احقيتي في التواجد من جديد في قلعة ميت عقبة".
أضاف اللاعب السوري الشهير: " أعود الموسم المقبل للدوري المصري ولا شك أنني أحمل الكثير من الحب والتقدير لجماهير الزمالك التي تبادلني الحب والود حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤيد العجان: مفاوضات الإسماعيلي لم تنجح والدراويش بوابة عودتي للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.