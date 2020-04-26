شكرا لقرائتكم مؤيد العجان: مفاوضات الإسماعيلي لم تنجح والدراويش بوابة عودتي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السوري مؤيد العجان لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سابقا أن إدارة النادي الإسماعيلي سعت الى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الا ان الأمور لم يكتب لها النجاح.

وقال مؤيد العجان في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2: "بالفعل كانت هانك مفاوضات وكنت أتمنى للعودة الى الدوري المصري الممتاز حتى أستطيع تحقيق حلم العودة من جديد للزمالك الذي أرى أن تواجدي في الدوري المحلي الفرصة الحقيقية لاثبات احقيتي في التواجد من جديد في قلعة ميت عقبة".

أضاف اللاعب السوري الشهير: " أعود الموسم المقبل للدوري المصري ولا شك أنني أحمل الكثير من الحب والتقدير لجماهير الزمالك التي تبادلني الحب والود حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".