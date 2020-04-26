شكرا لقرائتكم مدرب المنتخب السعودي يتنازل عن جزء من راتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي يوم السبت تخفيض راتبه الشهري وذلك دعماً للجهود المبذولة من قبل السلطات الصحية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب رينار عبر حسابه الشحصي على "تويتر": قررت المشاركة لدعم السلطات الصحية في السعودية من خلال التنازل عن جزء من راتبي وذلك دعماً للجهود المبذولة منها لمواجهة فيروس كورونا، أتمنى لكم الخير وابقوا في منازلكم.

ويتولى رينار تدريب المنتخب السعودي منذ صيف العام الماضي، ويتصدر مع "الأخضر" مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا 2022و2023، كما قاده إلى المباراة النهائية في بطولة الخليج الأخيرة أواخر العام الماضي.