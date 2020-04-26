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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اليونايتد يقتصد في «الميركاتو» تاريخ النشر: 26/04/2020 استمع حذّر اد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، من الأحاديث عن صفقات باهظة الثمن في سوق الانتقالات، معتبراً أنها «تناقض الحقيقة التي تواجهها الرياضة» بسبب تفشي فيروس كورونا.

وارتبط يونايتد بالتعاقد مع مهاجم توتنهام هاري كاين بصفقة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تصاريح وودوارد تلمح إلى أن صفقة مماثلة غير واردة في ظل الظروف المالية الراهنة.

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