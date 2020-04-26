علي الظنحاني: الأولوية للشارقة بعد نهاية عقدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعرب علي الظنحاني مدافع نادي الشارقة عن سعادته بقضاء 3 سنوات مع الملك مبيناً أنه عاش لحظات رائعة مع الفريق وكان عنصراً مهماً في حصول «الملك» على لقب دوري الخليج العربي وكأس السوبر.

وقال: أنا سعيد بتواجدي في ناد كبير مثل الشارقة، لقد حققت إنجازات جيدة مع الفريق وأتمنى أن نوفق كمجموعة في حصد مزيد من الإنجازات في الفترة القادمة بعد عودة النشاط خصوصاً أنه لم يتبق لنا سوى المنافسة على الدوري بعد الخروج من نصف نهائي الكأس، مازلنا في قلب المنافسة على لقب الدوري وسنواصل العمل حتى الأمتار الأخيرة ما دامت حظوظنا وفرصتنا قائمة.

وحول مستقبله مع نادي الشارقة قال: عقدي ينتهي في يونيو المقبل أي عقب نهاية الشهر الفضيل ولكن الأولوية في التجديد ستكون لنادي الشارقة، لم أفكر يوماً في الرحيل عن قلعة الملك الشرقاوي وأتمنى ان أواصل مع هذا الفريق العملاق لسنوات قادمة وحتى بعد نهاية العقد وفي حال عودة النشاط بعد نهاية عقدي سأواصل العمل مع النادي بصورة طبيعية ولن افكر في أي مطالب في ظل مرور العالم بجائحة كورونا، ومستعد للتنازل عن المبلغ الذي يراه النادي مناسباً أو أي نسبة يحددها النادي للمساهمة في دعم ومساندة الدولة التي تبذل الغالي والنفيس لمكافحة هذه الجائحة، وأشكر القيادة الرشيدة على الجهود المبذولة في خدمة الدولة.

وحول عدم مشاركته باستمرار بصورة متواصلة مع الفريق في الموسم الحالي وهو كان ضمن التشكيلة الأساسية في الموسم الماضي التي نالت لقبي دوري الخليج العربي والسوبر قال: أعتقد أنني أشارك بشكل جيد، شاركت مع الفريق في كل البطولات في الموسم الحالي، كنت حاضراً في مباريات دوري الخليج العربي والكأس وكذلك دوري أبطال آسيا، أنا سعيد للغاية باللعب تحت إشراف جهاز فني يقوده المدرب الوطني القدير عبد العزيز العنبري، حالياً نواصل تدريباتنا في المنزل ونتواصل مع الجهاز الفني عبر إداري الفريق علي محمد المازمي.

وحرص الظنحاني في ختام تصريحاته على توجيه الشكر لجميع الإدارات التي تعاقبت على العمل في النادي في الفترة الماضية كما تقدم بالشكر إلى زملائه اللاعبين على دعمهم له وقال: أتمنى التوفيق لنادي الشارقة سواء تم التجديد معي أو لم يتم، عشت في هذا الكيان الكبير والعريق أجمل الأيام وأسعد اللحظات كما أتوجه بالشكر إلى أسرتي وعلى رأسها والدي الذي يتابعني باستمرار ويشجعني لتقديم الأفضل في كل مباراة ويتمنى أن أستمر مع نادي الشارقة.