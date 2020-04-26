استئناف دوري الصالات 17 أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



قررت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في اجتماعها، أمس الأول الجمعة، الذي عقد عن بعد برئاسة عبدالملك جاني، استكمال دوري الصالات اعتباراً من يوم 17 أغسطس/آب، وبعده مباشرة تنطلق بطولة الكأس، في حين تقرر إلغاء كأس الإمارات وبداية الموسم الجديد بكأس الاتحاد ثم الدوري ثم كأس رئيس الدولة.

واعتمدت اللجنة مشاركة 3 لاعبين من المقيمين والمواليد داخل الملعب في مباريات مسابقات كرة الصالات، ورشحت شهاب العوضي عضو اللجنة كمراقب آسيوي، بالتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وتم وضع خطة للمنتخبات الوطنية واستراتيجية لدعم مسابقات فئة الشباب.

صرح بذلك عمران عبدالله أمين السر العام ومشرف المسابقات.