الأندية السعودية تحذر لاعبيها من وسائل التواصل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



حذرت الأندية السعودية لاعبيها من الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال البث المباشر أو عمل اللقاءات، وشددت الأندية على تطبيق اللائحة الانضباطية الخاصة بالظهور الإعلامي على الظهور في منصات التواصل الاجتماعي.

أبرز الأندية التي أعلنت قرارها كان النصر الذي وزع على لاعبيه رسائل تحذيرية بعدم الخروج دون إذن من المركز الإعلامي، وشدد أهلي جدة على تطبيق اللائحة على من يظهر عبر مقابلات دون علم النادي بمحتوى اللقاء.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت ظهور أكثر من لاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار بعض الجدل، كظهور ثنائي اتحاد جدة فواز القرني وعبد الرحمن العبود في مقطع أدى إلى توقيفهما من الجهات الأمنية بسبب إعلان الأول مخالفة فترة منع التجول، كما ظهر مهاجم أهلي جدة مهند عسيري في بث مع متوسط ميدان الهلال هتان باهبري، أثار ردة فعل كبيرة بين جماهير الأهلي بعد أن امتدح عسيري خطوة هتان بالانتقال للهلال واصفاً الأخير بأنه يوفر للاعبيه كل ما يريدون.