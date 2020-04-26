شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يمدد لجيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد مصدر مقرب أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيلجأ إلى خيار تمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لعام إضافي حتى يونيو/‏حزيران 2021.

وينتهي عقد جيرو (33 عاماً) مع النادي اللندني في يونيو /‏حزيران المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي.

وعانى جيرو بعد أن وصل إلى ال«بلوز» من أرسنال في يناير/‏ كانون الثاني 2018، لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشيلسي، إلا أنه نجح في اقناع المدرب فرانك لامبارد.

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