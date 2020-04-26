قرار وشيك باستئناف الدوري في أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم



يبدو أن قرار حسم استكمال الموسم الذي تبقى منه 7 جولات من دوري الخليج العربي إلى جانب نهائي كأس مسابقة صاحب السمو رئيس الدولة قد اتخذ، وسيصدر قريباً بالإعلان عن استكمال دوري الخليج العربي في شهر أغسطس/ آب المقبل.

ويتوقع أن يمتد ما تبقى من الموسم الحالي إلى شهر سبتمبر/ أيلول، خاصة في حال قرر الاتحاد الآسيوي رسمياً إقامة ما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع أيضاً في شهر أغسطس/ آب، وسط تصور واقتراح بأن تقام منافسات مجموعتين في دبي، ومجموعتين في الدوحة.

وسيدرس المسؤولون في الأيام سيناريو من جزأين، يتمثل الأول في إبقاء الأمور على ما هي عليه بالنسبة إلى تسجيلات وعقود اللاعبين، على أن يتم تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي مع نهاية مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران المقبلين، وذلك بناء على تعليمات الاتحاد الدولي وقانون القوة القاهرة.

أما السيناريو الثاني، فسيكون عبر استكمال الموسم بنفس التواريخ المقترحة، لكن مع فتح باب القيد والتسجيل في «ميركاتو صيفي» لموسم 2020-2021، على أن يشارك كل فريق بقائمة جديدة من لاعبين أجانب أو حتى مواطنين.

ويدرس المسؤولون السيناريو المذكور من أجل تأمين العدالة المادية للأندية، ومساعدتها على إبرام صفقات جديدة، خاصة في ظل صعوبة الإبقاء على اللاعبين الأجانب الحاليين حتى سبتمبر/ أيلول لاستكمال الموسم، ومن ثم التعاقد مع لاعبين أجانب للموسم الجديد الذي لن يفصل بينه وبين استكمال الموسم الحالي سوى أيام قليلة، في ظل وجود مقترح ببداية الموسم الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول.

الجدير بالذكر أن اتحاد الكرة سينتظر ما ستسفر عنه أوضاع جائحة «كورونا» في الأيام المقبلة، والتطورات الإيجابية صحياً التي تشهدها الدولة، من أجل تحديد مواعيد الميركاتو.