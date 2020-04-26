أياكس غاضب من إنهاء الدوري الهولندي دون تتويجه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنهاء الدوري المحلي لموسم 2019-2020 بشكل مبكر ودون تحديد متوج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، على خلفية فيروس كورونا المستجد، وهو مااستفز نادي أياكس المتصدر بفارق الأهداف عن ألكمار الثاني.

وبات الدوري الهولندي بذلك أول بطولة وطنية في دولة منضوية تحت راية الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، يتم إنهاؤها بشكل مبكر بسبب «كوفيد-19».

وبات قرار إنهاء الدوري خياراً شبه وحيد في هولندا، بعد قرار الحكومة الأسبوع الماضي منع كل التجمعات، بما فيها أي مباريات تقام من دون جمهور، حتى الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفاد الاتحاد في بيان «للأسف، ونظراً للإجراءات بشأن منع التجمعات العامة التي اتخذتها الحكومة، بات من المستحيل إنهاء موسم 2019-2020».

وتابع الاتحاد «الصحة العامة تحتل دائماً الأولوية. الأمر هنا لا يتعلق بمشكلة كرة قدم فقط، بل بما يسببه فيروس كورونا في المجتمع ككل»، وإن أقر في الوقت عينه بأن هذا القرار «سيترك خيبة أمل كبيرة لدى البعض».

وتوقف دوري الدرجة الأولى في هولندا بعد خوض غالبية الفرق الـ18 فيها، 26 مباراة من 34 مرحلة مقررة. وكان حامل اللقب أياكس أمستردام يتصدر برصيد 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق الأهداف عن اي زي ألكمار (25 مباراة).

وأوضح الاتحاد أن أياكس سيتأهل للدور الفاصل «بلاي أوف» في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على رغم أن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة نهائية من الاتحاد القاري. أما ألكمار، فسيخوص الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية.

وكان هناك خيبة أمل بالنسبة لنادي أياكس، وقال إريك تين هاج المدير الفني إن هذا القرار يضر أياكس للغاية، خاصة وأنه يتصدر جدول الترتيب مناصفة مع ألكمار.

وقال تين هاج: «كنا المتصدرين في 23 جولة من أصل 25 جولة، ولكن لا توجد لدينا الفرصة لجعل الأمر حقيقياً، نشعر بعد الرضا إزاء ذلك».

وأضاف: «تصدرنا جدول الترتيب في 76 في المئة من المباريات وكنا نود العمل في الملعب، ونكون قادرين على الفوز باللقب».

من جهته، قال المغربي حكيم زياش لاعب أياكس إن عدم تتويج فريقه يعد قراراً ظالماً.