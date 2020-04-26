«البريميرليج» تعد خطة العودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتطلع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاستئناف الموسم المعلّق منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في الثامن من يونيو/ حزيران خلف أبواب موصدة على أن يصل إلى النهاية في 27 يوليو/ تموز، وفق ما أفادت صحيفة «ذي تايمز».

وأفادت الصحيفة بأن مسؤولين في كرة القدم يجرون محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن موعد لاستئناف المنافسات في ملاعب تتم الموافقة عليها.

وكانت تتبقى 92 مباراة في الدوري الممتاز قبل تعليقه في 13 مارس/ آذار حيث يبدو ليفربول قريباً أكثر من أي وقت مضى ليتوج بطلاً لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بابتعاده بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

وذكرت «ذي تايمز» أن مسؤولين في الرابطة عرضوا الأسبوع الماضي «مشروع الاستئناف» على المساهمين والشركاء.

ووفق هذا المشروع، تقام المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير، حيث سيمسح بتواجد 400 شخص كحد أقصى في الملعب بمن فيهم اللاعبون والمدربون والإداريون والصحفيون شرط أن تكون نتيجة فحوصهم بـ «كوفيد-19» سلبية، وفي ملاعب معيّنة للحد من استنزاف الموارد المحدودة والمخصصة للخدمات الطبية.

كما ستتخذ تدابير جديدة في الملاعب من أجل ضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة في الوقت الذي سيُطلب من اللاعبين أن يأتوا بمفردهم إلى التدريبات مرتدين ثيابهم الرياضية في المنزل.

كما اقترح المسؤولون أن يكون 22 أغسطس/ آب موعد انطلاق موسم 2021-2022.

وفي حال تعذّر إنهاء الموسم ستكون التداعيات المالية والاقتصادية قاسية جداً على الأندية.

وقد توصلت بعضها إلى اتفاق مع لاعبيها بشأن مساعدتها في تحمّل العبء المالي. إذ وافق لاعبو ساوثمبتون، وست هام، شيفيلد يونايتد وواتفورد على التأخير في تقاضي رواتبهم فيما وافق لاعبو أرسنال على حسم 12,5 في المئة من رواتبهم السنوي.