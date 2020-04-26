جانجادهاران يفوز بتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز المتسابق ساجين جانجادهاران، بالمركز الأول في منافسات «تحدي الطواف الافتراضي» للدراجات الهوائية الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي ضمن حملة «مضمارك في بيتك» التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك في إطار مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم ».

وتوج جانجادهاران بلقب التحدي الأول من نوعه بعد إنهائه مسافة السباق كاملة في أسرع زمن متفوقاً على أكثر من 500 متسابق شاركوا في التحدي على مدار 5 أيام، كما أنه استمر في القيادة في بعض المراحل ليتخطى المسافة التي حددت للسباق لتصل المسافة التي قادها إلى 154.2 كيلومتر، وجاء كريس دا أميليو في المركز الثاني، فيما حل بابو بي دي في المركز الثالث.

وفي المراكز التالية فاز جايسون ستوت بالمركز الرابع، وحصل علي المرزوقي على المركز الخامس، وحل صلاح الزنبجي في المركز السادس، وجاء سامي أنيس في المركز السابع، وأحمد الرازي في المركز الثامن، وإيمانويل ديل روزاريو في المركز التاسع، وخلود الظاهري في المركز العاشر.

وخصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مجموع مراحل السباق والمقدمة من «سايكل هب»، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على دراجة آليز المتخصصة للمحترفين، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 6 خدمات صيانة للدراجة من الباقة الذهبية لسايكل هب، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على حذاء مخصص لسباقات الدراجات الهوائية، كما يحصل الفائز بالمركز الرابع على خوذة رأس من نوع بريفيل المخصصة للدارجات الهوائية، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على خدمات ممتاز من سايكل هب، فيما يحصل الفائزون من المركز السادس حتى المركز العاشر على حقيبة أدوات صيانة الدراجات الهوائية.

وامتد السباق إلى مسافة 114.1 كيلومتر توزعت على 5 مراحل مختلفة هي القدرة، ند الشبا، حتا، جميرا، وحديقة مشرف، وأقيمت منافسات كل مرحلة من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء من كل يوم خلال الفترة من 19 إلى 23 إبريل، وشكلت كل مرحلة من المراحل ذات المسافة التي يمتد إليها المضمار الحقيقي، حيث عرضت أمام المتسابق خريطة المضمار التي تظهر له مكانه الافتراضي على المضمار الحقيقي أثناء قيادة الدراجة الهوائية حسب سرعته.

وتضمن السباق 5 مراحل هي: المرحلة الأولى «القدرة» بلغت مسافتها 85 كيلومتراً، المرحلة الثانية «ند الشبا» وبلغت مسافتها 8.2 كيلومتر، المرحلة الثالثة «حتا - الحلقة الخضراء» امتدت مسافتها إلى 8.5 كيلومتر، المرحلة الرابعة «جميرا كايت بيتش» امتدت لمسافة 8 كيلومترات، والمرحلة الخامسة «حديقة مشرف» امتدت لمسافة 4.4 كيلومتر.

وتمت المنافسة عبر تطبيق دبي للدراجات الهوائية الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي على كافة متاجر التطبيقات للأندرويد والآيفون، والذي يتضمن العديد من مسابقات الدراجات الهوائية الأخرى، ويتيح الفرصة لمشاركة هواة هذه الرياضة الشيقة من المحترفين والمبتدئين، ويمكن تشغيله على الهواتف الذكية ويتوافق مع كافة الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.