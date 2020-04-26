شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة ينظم محاضرة عن إنجازات الشارقة الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي مليحة الثقافي الرياضي ضمن فعالياته لشهر رمضان الكريم محاضرة عن الإنجازات الرياضية لإمارة الشارقة يقدمها الإعلامي محمد الجوكر في التاسعة مساء غد الأحد وستبث عن طريق حساب نادي مليحة على الانستجرام.

وسيقدم الجوكر خلال المحاضرة نبذة عن تاريخ إمارة الشارقة ومسيرتها في المجال الرياضي وأهم الانجازات التي تحققت في ظل الدعم الكبير من صاحب السمو حاكم الشارقة للقطاع الرياضي بجميع مجالاته، ويمكن للمتابعين للمحاضرة التفاعل من خلال التعليق وتوجيه الأسئلة للمحاضر.

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