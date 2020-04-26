الشارقة للدفاع عن النفس يحافظ على«الآيزو»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس العلامة الكاملة في التفتيش الدوري الأول لشهادة الجودة في الإدارة المتكاملة، والذي أجرته شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد التخصصية، بحضور ممثلي الشركة في الشرق الأوسط بعد الاطلاع على كافة الخطط والبرامج والإجراءات المتبعة وتطبيق كافة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية والبيئة في كافة قطاعات النادي وذلك بعد مرور 9 شهور من منح النادي لشهادة «الآيزو» في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي، وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس.

وتقدم أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشكر والتقدير للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والأمين العام عيسى هلال الحزامي للرعاية والدعم المتواصلين، كما شكر فريق العمل في النادي على جهودهم المتواصلة

التي مهدت للحفاظ على إنجازات النادي.

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