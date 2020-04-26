روي كين يدعم أوزيل ويكشف سراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعم أسطورة مانشستر يونايتد الإيرلندي روي كين نجم أرسنال الألماني مسعود أوزيل في رفض اقتطاع أجره لدعم النادي وقال: «أتعاطف كثيراً مع اللاعبين الذين يتعرضون لانتقادات، أنا لو كنت مكان أوزيل لرفضت أيضاً الموافقة على اقتطاع أجري، أعرف أن هناك ضغطاً على اللاعبين لكن عقد اللاعب شيء شخصي وفكرة أن يقوم جميع اللاعبين بنفس الخطوة هراء، أنا عن نفسي لا أتخلى عن جزء من أجري لأدعم مليارديراً مهما كانت الضغوط الإعلامية وكوني لا أنشر تبرعاتي على السوشيال ميديا فهذا لا يعني أنني لا أتبرع ولا أساعد الآخرين، لعبت في نوتنجهام فوريست عامين ونصفاً بنفس الأجر وعندما طلبت زيادة وصفوني بالجشع وعندما ذهبت لمانشستر يونايتد قالوا لي لن نستطيع دفع نفس أجرك في بلاكبيرن، هل هذا شيء يمكن تصديقه؟ بعد تمديد عقدي مع اليونايتد بعثوا رسالة للمشجعين بأن التذاكر الموسمية ارتفع سعرها بسبب عقدي، وفي اليوم الذي تركت فيه النادي اجتمع بي فيرجسون والمدير التنفيذي وقالا لي إن النادي يعاني من نقص الكاش وأوحيا بتخفيض راتبي فقلت مرحباً إنها فكرة جهنمية، آسف احترموا العقد.