شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم طفلاً بالبيجامة مع جدته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل الهولندي جورجينيو فينالدوم (29 عاماً) لاعب وسط ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد جدته بصورة قديمة لها وهي تحمله وكتب تحتها «كل عام وأنت بخير جدتي ، أنت تساوين العالم بالنسبة لي ، رجاء لا تسخروا من البيجاما»، ولم يتمكن لاعب الوسط الذي سجل 18 هدفاً في 177 مباراة مع بطل أوروبا من زيارة جدته بسبب الحجر المنزلي لكنه حير مشجعي ليفربول بالصورة وتحداهم إن كانوا عرفوه .

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