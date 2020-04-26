شكرا لقرائتكم خبر عن مؤيد العجان: طارق حامد أفضل لاعب في الزمالك واحتمال عودتي للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف السوري مؤيد العجان ظهير ايسر الزمالك السابق انه رحل عن الفريق الأبيض بسبب تعرضه لاصابة طويلة عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وقال مؤيد العجان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : رحلت عن الزمالك بسبب الإصابة وتوجهت للعراق وأنا الأن في الدوري السوري.

وعن عودته للدوري المصري اكد الظهير الايسر السوري ان هناك مفاوضات من جانب الإسماعيلي ومن المحتمل ان يعود مرة أخري للدوري المصري الموسم المقبل، فيما أكد أن الفترة الحالية تشهد تجمد في المفاوضات بسبب عدم الاتفاق علي بعض الأمور المالية.

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وعن لاعبي الزمالك أكد أن افضلا لاعب في الزمالك هذا الموسم هو طارق حامد ويأتي من بعده أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، مضيفا انه علي تواصل دائم مع لاعبي الزمالك والاقرب اليه هو طارق حامد وجنش.

فيما أكد الإعلامي إبراهيم فايق ان إدارة نادي الزمالك أرسلت اليوم صورة من الشيك الخاص بمستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق له، كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في قضية فسخ التعاقد بين بو طيب والزمالك.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : الزمالك اتعلم من غلطة النقاز وارسل صورة من الشيك الخاص بمستحقات خالد بو طيب له ، ليكون اثبات علي ان اللاعب حصل علي مستحقاته كاملة.

من ناحية اخري رفض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.