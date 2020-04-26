شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد عن منح الزمالك دورى 2003 بأوامر عليا: تصريحات زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذب ضياء السيد مدرب الأهلى السابق، حديث الهولندي جو بونفرير المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر، بعدما صرح بأن الفريق خسر الدورى موسم 2002/2003 بأوامر عليا، من أجل منحه للزمالك.

وخسر الأهلي الدوري في الجولة الأخيرة آنذاك، بعد أن خسر أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم، فيما فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم.

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وتساءل ضياء السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" ضاحكًا: "هو مين اللى نادى الدولة الأهلى أم الزمالك؟".. مضيفًا: "لماذا صمت بونفرير لمدة 17 عامًا حتى يتحدث عن أمر كهذا، لو كان تحدث وقت رحيله كان سيكون أفضل وسيحدث ضجة كبيرة جدًا".

تابع مدرب الأهلي السابق، أن الخسارة من إنبى كانت مجرد "ظروف مباراة" ولم يكن متفق على ذلك مثلما يقول المدرب الهولندى، خاصة وأن الدولة ليس لها علاقة بمن يحصل على الدورى من عدمه، قائلاً: "كلامه غير منطقى بالمرة، لكنها تصريحات فى زمن الكورونا".

وعن أداء بونفرير الفنى، قال ضياء السيد إنه كان مدرب صارم ويهتم بالجانب البدنى بشكل مبالغ فيه الأمر الذى أثر بالسلب على اللاعبين فى نهاية الموسم.