7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 25 / 4 / 2020 فى مقدمتها ، باهر المحمدى يجدد مطالبة الإسماعيلى بتعديل عقده مالياً رمضان صبحي يرفض الانتقال لبيراميدز حال الرحيل عن الأهلي يرفض رمضان صبحي الانتقال لصفوف بيراميدز الراغب في الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري، وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي. اتحاد الكرة يخصم 15% من راتب ربيع ياسين قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، تخفيض راتب ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب بنسبة 15 %، فى ظل توقف النشاط فى الوقت الحالى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. الأهلي ينفي العروض المحلية لشراء حارس الفريق فى ميركاتو الصيف نفى مسئولو الأهلى الأنباء التى تداولت، خلال الساعات الماضية، حول تلقى النادى عروضاً من أندية محلية لضم على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر، وأكدوا أن هذا الكلام غير صحيح لأن الحارس غير مُرشح للرحيل من الأساس. Advertisements كارتيرون يضع برنامج تغذية خاص للاعبى الزمالك فى شهر رمضان طالب باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، أخصائى التغذية بالفريق بوضع برنامج تغذية خاص للاعبين خلال شهر رمضان الكريم لتجنب زيادة أوزانهم خلال الشهر المبارك، تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت بعد شهر رمضان، خاصة فى ظل توقفه فى الوقت الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا. فايلر يطلب ضم أخصائي تأهيل إصابات للجهاز الفنى للأهلي طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى الفريق بشكل سريع وسليم 100 %. باهر المحمدى يجدد مطالبة الإسماعيلى بتعديل عقده مالياً جدد باهر المحمدى، كابتن النادى الإسماعيلى، طلبه لإدارة ناديه بتعديل عقده من الناحية المالية فى ظل ضعف المقابل المادى الذى يحصل عليه وهو مليون جنيه رغم توقيعه عقدا جديدا مع الدراويش لأربعة مواسم قادمة، فضلا عن كونه اللاعب الدولى الوحيد فى صفوف الفريق الأصفر، ويأمل باهر المحمدى فى أن تنجح مساعيه فى إقناع مسئولى الإسماعيلى فى تعديل عقده مادياً لتعويضه عن السنوات التى تقاضى فيها مبالغ قليلة رغم كونه الفريق.

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