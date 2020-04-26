شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لـ"كورسات لايف" المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الادارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، الجدول الجديد لـ"كورسات لايف" المدربين والاداريين التى ستقام فى الأسبوع الجارى، وتنطلق غدا الأحد حيث يلقى المحاضر الدولى محمود موافى محاضرة ON LINE على المدربين والاداريين بعنوان "مفاهيم الطاقة وكيفية استخدامها فى كرة القدم"، فى العاشرة مساء، ضمن برنامج التعلم عن بعد المقدم من الإدارة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تمشيا مع الاجراءات الإحترازية ومنع التجمعات للحد من فيروس كورونا.

وتقام المحاضرة الثانية يوم الثلاثاء بعنوان مهام الادارى الخاص، ويلقى المحاضرة الدكتور عماد البنانى، والمحاضرة الثالثة يوم الخميس المقبل بعنوان "الواقعية فى تدريب الحراس" ويلقيها ابراهيم رياض مدرب حراس منتخب مصر السابق.

وتنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد، سلسلة من المحاضرات و( كورسات لايف )للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم القدره على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.

فى شأن مختلف، أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد. وحدد اتحاد الكرة فى خطاباته للأندية 3 شروط لحصول اللاعبين على درجات الحافز الرياضى ، وهى 1- أن يكون اللاعب فى مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية. Advertisements 2- أن يكون اللاعب مشارك مشاركة فعلية فى المباريات بنسبة 25 % من إجمالى عدد مباريات البطولة. 3- أن يكون اللاعب مقيدا بسجلات اتحاد الكرة لمدة موسمين على الأقل. فى صعيد مختلف، قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل. ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق. فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء . وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن المواعيد الجديدة لـ"كورسات لايف" المدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.