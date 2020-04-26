شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري الإكوادوري مرشح لتدعيم صفوف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحد وكلاء اللاعبين ، لاعب فريق دلفين الإكوادوري، على مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره من المراكز المطلوبة في الأهلي.

ويرغب الأهلي في تعويض رحيل رمضان صبحي المتوقع عن القلعة الحمراء في الصيف المقبل، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا لاستكمال رحلته الاحترافية، خاصة مع وجود اهتمام من أكثر من نادي أوروبي بضم اللاعبن خاصة أندية الدوري الإيطالي.

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مبدئية لضم الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر .

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ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز التي لن تكون سهلة على الأطلاق بسبب تمسك النادي الجنوب أفريقي باللاعب الأورجوياني بإعتباره نجم الشباك الأول في الفريق الجنوب أفريقي لكن الأهلي يرغب في الفوز بخدمات اللاعب الذى برز أسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الأخيرين.

وعلم "سوبر كورة" أن جاستون سيرينو يلقي رغبة شديدة وقناعة تامة من رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذى عبّر عن إعجابه التام بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتي الأهلي مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين إنتهتا بفوز الأهلي بثنائية نظيفة في القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله في جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتي سجل خلالها النجم الأورجوياني هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي.

وتتوافق رغبة فايلر لضم جاستون مع بعض حماس مسئولي القلعة الحمراء للصفقة ذاتها وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادي الذى كان رئيساً لبعثة الفريق في جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدوري الأبطال خلال شهر مارس الماضي ، وشاهد الخطيب جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب.

ويبقي ضم نجم صن داونز مُرتبطاً بعدة أمور يأتي في مقدمتها المقابل المالي الذى سيطلبه صن داونز للإستغناء عن سيرينو صاحب الـ29 عاماً والذي يمتلك رؤية جيدة على قراءة اللعب فضلاً عن سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة بالإضافة إلى مهاراته الواضحة في التصويب من مسافات بعيدة وهو ما جعل كثيرون يؤكدون أن النجم الأورجوياني بمثابة "جوهرية كروية" في صن داونز.