شكرا لقرائتكم خبر عن «علي معلول» و«هات التعبان» يتصدران «تويتر» بعد برنامج «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «علي معلول» و«هات التعبان» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب حلقة اليوم من برنامج «رامز مجنون رسمي» والتي استضاف فيها ظهير أيسر النادي الأهلي التونسي على معلول. وخلال الحلقة هدد رامز لاعب الأهلي بالثعبان، قائلا: «أنا ممكن أخليك تمضي للزمالك دلوقتي تحت تأثير الثعبان»، ليرد النجم التونسي قائلا: «لا هات التعبان أحسن». وهي الإجابة التي تفاعل معها رواد الموقع، مثمّين انتماء معلول القوي للنادى الأهلي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,319

تعافي 1,114

وفيات 307

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