شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول لرامز جلال: «هات التعبان».. أهون من اللعب للزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حل ظهير أيسر نادي الأهلي على معلول ضيفًا على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المعروض على قناة «mbc مصر»، السبت، ليكون ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب الشهير.
وبعد أن تم استقطابه بواسطة الإعلامية أروى، دخل رامز جلال ليبدأ في ممارسة أساليب الضغط والتخويف على ضيفه من خلال تهديده بإسقاطه في المياه وتعريضه لبعض أنواع الحيوانات.
واعترف لاعب الأهلي بأنه يخاف من الحيوانات ولا يحب التعامل معها بأي شكل من الأشكال، قائلا: «مبحبش الحيوانات خالص ولا نملة حتى يا رامز».
وبدأ رامز جلال في استغلال الأمر ليهدده بالثعبان الذي أحضره ليعترف أمام الكاميرا بأنه يسامحه على ذلك المقلب ثم بدأ في تهديده بإحضار كلب أو نمر.
وقال رامز جلال مازحًا: «أنا ممكن أجبرك دلوقتي تمضي للزمالك دلوقتي تحت تأثير الثعبان»، ليجيب «معلول» مؤكدًا أن «الثعبان أهون علي من اللعب للزمالك»، ليثبت من خلال حديثه أنه مخلص للنادي الأهلي وأنه يجمعه بجمهور النادي حب كبير.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
4,319
-
تعافي
1,114
-
وفيات
307
كانت هذه تفاصيل خبر علي معلول لرامز جلال: «هات التعبان».. أهون من اللعب للزمالك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.