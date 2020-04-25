شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول لرامز جلال: «هات التعبان».. أهون من اللعب للزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حل ظهير أيسر نادي الأهلي على معلول ضيفًا على برنامج «رامز مجنون رسمي»، المعروض على قناة «mbc مصر»، السبت، ليكون ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب الشهير.

وبعد أن تم استقطابه بواسطة الإعلامية أروى، دخل رامز جلال ليبدأ في ممارسة أساليب الضغط والتخويف على ضيفه من خلال تهديده بإسقاطه في المياه وتعريضه لبعض أنواع الحيوانات.

واعترف لاعب الأهلي بأنه يخاف من الحيوانات ولا يحب التعامل معها بأي شكل من الأشكال، قائلا: «مبحبش الحيوانات خالص ولا نملة حتى يا رامز».

وبدأ رامز جلال في استغلال الأمر ليهدده بالثعبان الذي أحضره ليعترف أمام الكاميرا بأنه يسامحه على ذلك المقلب ثم بدأ في تهديده بإحضار كلب أو نمر.

وقال رامز جلال مازحًا: «أنا ممكن أجبرك دلوقتي تمضي للزمالك دلوقتي تحت تأثير الثعبان»، ليجيب «معلول» مؤكدًا أن «الثعبان أهون علي من اللعب للزمالك»، ليثبت من خلال حديثه أنه مخلص للنادي الأهلي وأنه يجمعه بجمهور النادي حب كبير.

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