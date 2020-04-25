شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يوافق على بيع «جيرالدو» وإعارة «وحيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى على رحيل الأنجولى «جيرالدو» عن الفريق بنهاية الموسم الجارى لعدم قناعته بمستواه خلال المباريات التى شارك فيها منذ تولى المدرب السويسرى المسؤولية قبل توقف النشاط الكروى بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى طلب من المسؤولين عن قطاع الكرة بالنادى البحث للاعب الأنجولى عن عرض خارجى لعدم الحاجة إليه فى الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مطلع فإن المدير الفنى اتخذ قراره بعدما ظهر اللاعب بمستوى متواضع خلال أكثر من فرصة حصل عليها ولم يستغلها، يأتى هذا فى الوقت الذى رحب فيه «فايلر» بإعارة محمود وحيد الظهير الأيسر بنهاية الموسم الجارى بناء على طلب اللاعب لرغبته فى المشاركة فى المباريات باعتبار أن فرصة اللاعب فى المشاركة أساسيا ضئيلة فى ظل اعتماد المدير الفنى بشكل أساسى على التونسى على معلول الظهير الأيسر الذى ظهر بمستوى متميز وأصبح أحد العناصر الأساسية للفريق خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، يبحث مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، عن حلول سريعة لتنمية موارد النادى خلال الفترة المقبلة لتجنب الدخول فى أزمة مالية قد تتسبب فى عدم صرف الرواتب الشهرية للفرق المختلفة والعاملين بالنادى، وينتظر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة، الاقتراحات الخاصة بتنمية الموارد وذلك بعد قراره الأخير بعدم المساس بالرواتب، كما يناقش المجلس عددًا من الأمور التى تخص النادى خاصة فيما يتعلق بتمديد الغلق بسبب فيروس كورونا، وتقرر مناقشة ملف أزمة مستحقات النادى لدى الصفاقسى التونسى.

كان الأهلى قد تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» يطلب فيها استرداد مبلغ 125 ألف دولار تم تحويلها بطريق الخطأ للنادى التونسى فى صفقة انتقال النيجيرى جونيور أجاى، وقد توصلا لاتفاق على أن يتم تسديدها بنظام الأقساط، ولم يسدد النادى التونسى سوى قسط واحد فقط بقيمة 25 ألف دولار، ولم يسدد النادى أى مبالغ أخرى بداعى الظروف المالية الصعبة التى يمر بها النادى بسبب فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدة ملفات مهمة، فى مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين، وكذلك تجديد البعض الآخر ومتابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى ميركاتو الصيف المقبل. على صعيد آخر، كشف معز المستيرى، المتحدث الرسمى باسم نادى الصفاقسى التونسى، عن موقف حسين السيد لاعب الفريق المعار من الأهلى، وذلك بعد أن تنتهى إعارته فى يونيو المُقبل، وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليخوض تجربة جديدة بعدما لعب فى صفوف نادى الاتفاق السعودى، وقال «المستيرى» لصحيفة «الشروق التونسية»، إن إدارة الصفاقسى تناقش فى الوقت الحالى العديد من الملفات وعلى رأسها تجديد إعارة حسين السيد لاعب الأهلى، وأكد أن الهيئة الإدارية تفاوض اللاعب من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن تجديد إعارته لموسم آخر.

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