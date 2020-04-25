شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأهلي يعلق على موقف معلول مع رامز جلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 علق النادي الأهلي المصري ، على تعليق علي معلول الظهير الأيسر للفريق ، أثناء حلقة الفنان رامز جلال ببرنامج المقال "رامز مجنون رسمي" بتهديده بالتوقيع للزمالك بالثعبان ورفضه ذلك. ومن خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر " تويتر" نشرت صورة للاعب علي معلول وعلقت ساخرة : "احضر له الثعبان". يذكر أن معلول رفض عرض رامز جلال في الحلقة الثانية لبرنامج رامز مجنون رسمي، عندما طلبه بالتوقيع للغريم التقليدي الزمالك تحت تهديد الثعبان، ولكنه رد بأنه اهون عليه اهون عليه مواجهة الثعبان ولا للعب للقاعة البيضاء مما أثار رأي جماهير الأحمر والأبيض عبر السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلق على موقف معلول مع رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.